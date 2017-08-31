Армянский павильон представлен на международной выставке текстиля: экспортные заказы на 400 млн драмов с прошлой выставки

На открывшейся 30 августа в Москве 49-ой выставке «ТекстильЛегПром» Армению в объединенном павильоне представляют шесть компаний сферы легкой промышленности. Армянские компании уже пятый раз участвуют в международных выставках при поддержке Фонда развития Армении (ФРА). Все компании, участницы прошлых выставок в свое время получили заказы на экспорт.

«Только на февральской выставке армянские производители получили заказов на 400 миллионов драмов. Причем, после каждой последующей выставки количество заказов существенно увеличивается», – отметил руководитель Группы по организации мероприятий ФРА Маркус Азадян.

«Значительный рост экспорта армянской продукции, в частности, в Россию, обусловлен эффективной политикой Правительства, Министерства экономического развития и инвестиций, особенно через программы стимулирования производства и экспорта», — отметил на церемонии открытия мероприятия торговый представитель Армении в Российской Федерации Карен Асоян.

Крупнейшая российская выставка продукции текстильной и легкой промышленности, оборудования проводится два раза в год, на площади в 40 000 кв. м, где располагаются 9 павильонов. В 49-й выставке «ТекстильЛегПром» участвуют более 200 компаний из 28 стран мира. Ожидаются более 35 тысяч посетителей. Это и представители оптовой торговли, и специалисты данной сферы, и представители торговых сетей, импортеры. Легкая промышленность Армении на выставке представлена продукцией компаниями «Лентекс», «Хелло», «Аршалуйс», «Алекс текстиль», «Фирма Лида» и индивидуальным предпринимателем Камсаром Дарбиняном, представивших свои трикотажные и чулочные изделия, собственные коллекции одежды.

Пресс-служба Фонда развития Армении