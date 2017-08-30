Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:22 | Август 30 2017
21:22 | Август 30 2017

Депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян отправляются в Баку на форум ПА «Евронест»

Депутаты Армен Ашотян и Мане Тандилян отправляются в Баку на форум ПА «Евронест»

Постоянная комиссия по внешним отношениям Национального Собрания Республики Армения сообщает:

«22 сентября сего года члены делегации НС Армении в ПА «Евронест» во главе с главой делегации, председателем Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Арменом Ашотяном, примут участие в проводимом в Баку форуме, организованным комиссией «Евронест» по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества, и посвященным пропаганде женского здоровья и гендерного равенства. В армянскую делегацию входит также депутат Мане Тандилян.

Организационные вопросы, связанные с участием делегатов в форуме, находятся на подготовительном этапе».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Политика

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда