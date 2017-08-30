Самые дорогие артисты армянского шоу-бизнеса – на свадьбе сына Мартуна Григоряна: фоторяд

На состоявшуюся вчера в гюмрийском ресторане «Империал» свадьбу старшего сына бывшего депутата парламента Мартуна Григоряна – 18-летнего Камо, в которой принял участие также и президент страны Серж Саргсян, были приглашены самые дорогие артисты армянского шоу-бизнеса – Лилит Ованнисян, Ваче Амарян, Саро, проживающий в Америке гюмриец, народный певец Ованнес Шахбазян, ансамбль «Bellagio», а вел свадьбу Карен Кочарян и Ваагн Григорян из «32 зубов». Об этом нам рассказали участники свадьбы.

Среди гостей были и депутаты, и губернаторы, в частности, депутаты парламента Феликс Цолакян и Ваграм Багдасарян, губернатор Ширака Артур Хачатрян, губернатор Гегаркуникай Карен Ботоян, мэр Гюмри Самвел Баласанян, мэр Ванадзора Мамикон Асланян, Базмасер Аракелян и другие. По словам присутствующих, президент впервые на свадьбе, проводимой в Гюмри.

Напомним, что и сын Мартуна Григоряна, и невеста – студенты Ширакского государственного университета. Его сын – спортсмен, учится на отделении физкультуры факультета педагогики, невеста, на отделении русской филологии факультета гуманитарных наук и искусства.