Тарон Маргарян ответил Анаит Бахшян: «Пусть госпожа Бахшян не беспокоится и не выступает с такими заявлениями»

Сегодня мэр Еревана Тарон Маргарян в беседе с журналистами коснулся проблемы вывоза мусора. На замечание по поводу недовольства жителей города, что мусор не вывозится по 10-15 дней, не беспокоит ли это господина мэра, Тарон Маргарян ответил: «А где не бывает такого в жаркое летнее время года? Во всех развитых странах мира возникают такие проблемы. А что касается работы «Санитека», то жители выбрасывали строительный мусор, что привело к поломке механизмов машин. Наши граждане должны знать, что размещенные мусорные баки предназначены для бытового мусора, а не строительного. В таких случаях машины выходят из строя. Но не надо беспокоиться. Компания «Санитек» полностью отремонтировала свои машины и продолжает вывозить мусор. В жаркие дни, естественно, в плане запахов будут проблемы, но мы поставили перед компанией задачу – урегулировать этот вопрос в кратчайшие сроки».

Журналисты передали и вопрос, поднятый членом фракции «Елк» Анаит Бахшян, что изначально был нарушен порядок избрания начальника управления общего образования. А также напомнили Тарону Маргаряну, что новый начальник управления общего образования – Анна Степанян была фальшивым наблюдателем, и вокруг этого был поднят шум. Мэр Еревана ответил: «Установлен порядок выборов, был объявлен конкурс, так как она служащий общины, она представила заявку. А что касается того, что госпожа Степанян является временно исполняющим обязанности, и нарушения порядка назначения временно исполняющего обязанности нет, пусть госпожа Бахшян не беспокоится, а просто получше изучит, и не выступает с такими заявлениями».

Мы поинтересовались и вопросом урегулирования проблем с маршрутными такси, напомним, что во время предвыборной кампании он давал обещания, какие вопросы были решены и какие шаги предприняты за эти месяцы? Тарон Маргарян ответил: «Мы обещали основательно решить проблему городского транспорта. В скором времени вы увидите результаты работы. Сейчас консультант уже разработал и должен представить результаты рабочей группе. Спустя короткое время вы станете участниками этого процесса, и мы учтем ваше мнение. Мы идем путем кардинальной реформы городского транспорта. Мы наняли консультанта, и мы должны принять участие. Консультант уже подводит итоги проделанной им работы. Когда придем к общему согласию, приступим к реформам».