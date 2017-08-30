«Мы не собираемся переименовывать улицу Ленинградян. Куда вы так торопитесь?»: Тарон Маргарян

Сегодня мэр Еревана Тарон Маргарян в беседе с журналистами представил свою точку зрения относительно предложения «Елк» о переименовании улиц. Он сообщил, что такое предложение поступило два дня назад, и необходимо провести обсуждения: «Необходимо узнать общественное мнение, мнения ученых, потому что в этих предложениях мы видим некоторые проблемы в том плане, что ранее эти улицы уже были переименованы, потом были восстановлены старые названия. Для этого необходимо общественное мнение, обоснования специалистов. Когда все это будет, фракция РПА сообщит свое мнение».

На вопрос Aravot.am, вы принципиально не против того, чтобы мы освободились от имен бывших коммунистов, большевиков, освободились от их влияния, мэр Еревана ответил: «Мы не должны отказываться от нашей истории. Те имена, которые представляет фракция «Елк», имена наших национальных героев, естественно, мы сторонники, чтобы именами наших национальных героев были названы улицы, но мы должны изучить законодательство в плане того, каким именно улицам мы можем давать названия и в каких случаях можем это делать, и обязательно должны спросить мнение ереванцев».

На вопрос, какое имеют отношение улица Фрунзе, или Ленинградян к армянской истории, Тарон Маргарян ответил: «Та же улица Ленинградян… Сегодня мы сотрудничаем с Санкт-Петербургом, мы города-побратимы, мы не собираемся менять название улицы Ленинградян». Журналисты уточнили: не хотите менять только по той причине, что мы города-побратимы? Господин мэр ответил: «Не только это, но и из-за истории, а также есть мнение жителей».

На наше замечание, что город Ленинград переименован, может ли улица получить название Санкт-Петербургская, мэр ответил, что жители привыкли к названию «Ленинградян»: «Мы не считаем целесообразным переименовывать эту улицу».

В общих чертах ответ Тарона Маргаряна блоку «Елк» был следующий: «Мы в этом плане не торопимся».

В ответ на наш вопрос, почему в Ереване по сей день сохраняется улица имени рецидивиста Котовского, что это нам дает, мэр ответил: «Куда вы торопитесь? Дайте возможность, чтобы и ваши дети узнали. А ваши родители выросли, учились, воспитывались не в советское время?». Тарон Маргарян указал, что когда у нас будет много улиц, новых улиц, мы обязательно назовем их именами наших великих людей, наших героев.

Позднее мэр озвучил личное мнение по поводу переименования улиц: «Конкретно в данный момент мы не намерены менять названия. Нам незачем торопиться. Никто за нами не гонится, и поэтому спешить не следует».