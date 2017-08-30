Посол Турции в Баку: у Анкары «нет окончательного решения» по таможенному соглашению с ЕАЭС

Посол Турции в Баку Эркан Озорал заявил в среду, что окончательного решения по присоединению Анкары к таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) пока нет, по словам дипломата, вопрос требует тщательного рассмотрения. Об этом передает РИА Новости.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

«Точного решения по этому вопросу нет. Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно рассмотрен, после чего будет принято окончательное решение», — сказал посол журналистам.