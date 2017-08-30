Подробности инцидента с захватом в заложницы молодой девушки в Ереване: СК Армении

Следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по факту захвата заложника с применением опасного для жизни и здоровья насилия с использованием оружия. Об этом передает агентство ФактИнфо со ссылкой на сообщение Следственного комитета Армении.

Согласно сообщению ведомства, по материалам, подготовленным на основе рапорта сотрудника Полиции, выяснилось, что 29-го августа 2017 года около 15:30 в недействующем бильярдном зале “Уикенд”, расположенном на улице Ростовяна 15/6, некий мужчина с применением используемого в качестве оружия ножа взял в заложники жительницу 9-го Нор Норкского массива города Еревана(1993 года рождения). До этого были сломаны оконные стекла игрового зала, повреждено имущество.

Мужчина в присутствии собравшихся у игрового зала многочисленных граждан и прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов приставил к горлу молодой женщины нож и, применив опасное для жизни насилие, потребовал, чтобы в помещение вошли пять граждан и адвокат, угрожая в противном случае убить заложницу.

Переговоры, нацеленные на освобождение женщины, не дали результатов, и мужчина отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Для предотвращения реальной угрозы жизни взятой в заложницы женщины сотрудники отряда особого назначения Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА провели спецоперацию, в ходе которой мужчина получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

По факту взятия в заложники молодой женщины следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 218 (Захват заложника с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса РА.

«Создана следственная группа. Предпринимаются крупномасштабные следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.