Давид Бабаян: «Читателей легче привлечь сенсационными заголовками, но в этом заявлении нет ничего необычного» – «Айоц Ашхар»

На вопросы отвечает глава информационного управления Аппарата Президента Арцаха, политолог Давид Бабаян.

– Хотя о последнем заявлении уже бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда было сказано много, разнополюсные комментарии на эту тему не прекращаются, начиная с того, что заявление является предупреждением для русских, чтобы они не пытались перетягивать на себя одеяло, и до откровенного давления на армянскую сторону, холодного душа для Азербайджана и прочего.

– Не может одно заявление быть направлено против всех – России, Армении, Азербайджана … Эти попросту манипуляции. Читателей легче привлечь сенсационными заголовками, но в этом заявлении нет ничего необычного. Есть интересные моменты, проблемы и расплывчатые определения, подходы, которые еще предстоит обсудить. То есть, это не принуждение, не ультиматум, не обязывающее решение, не форма окончательного урегулирования через свое виденье разрешения конфликта, которое Вашингтон представил устами своего представителя, чей срок полномочий истек. И я не вижу здесь ничего нового, такие «откровения» в ходе урегулировании азербайджано-карабахского конфликта были и еще будут. Хогланд всего лишь представил подходы посредников, которые вовсе необязательно должны быть полностью приемлемы для армянских сторон – Армении и Арцаха. Посредники не судьи, они пытаются согласовать позиции сторон, о чем заявляли множество раз.

– Министр иностранных дел Азербайджана поспешил половить рыбу в мутной воде, предположил ковать железо, пока горячо – перейти от «бесплодных» обсуждений к содержательным, так сказать, «субстантивным» переговорам. Такое возможно по Вашему мнению?

– Говорить о субстантивных переговорах, мягко говоря, преждевременно. Один из главных подходов, который лежит в основе урегулирования конфликта, входит в философию деятельности Минской группы ОБСЕ – это идея консенсуса: ничего не решено, если не решено сразу все. Это логика пакетного урегулирования проблемы. Для принятия окончательного решения должно иметься согласие всех сторон, чего нет, прежде всего, по той причине, что переговоры ведутся в искаженном формате без участия в них официального Степанакерта. То, что противоречит именно решениям, принятым на Будапештском саммите ОБСЕ, где было четко зафиксированы и стороны конфликта, и формат урегулирования, в рамках которых должны проводиться переговоры. А сторон три – Армения, Арцах и Азербайджан.

Лилит ПОГОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц ашхар»