Ураган «Харви»: Власти Хьюстона ввели ночной комендантский час, десятки погибших

Власти Хьюстона ввели ночной комендантский час на фоне масштабного природного бедствия, вызванного тропическим штормом «Харви». Об этом передает Голос Америки.

Тревогу властей вызвали случаи мародерства, вооруженных ограблений и инциденты, когда люди представлялись сотрудниками полиции.

Комендантский час будет действовать с полуночи до 5 утра в течение неопределенного времени. Город также привлекает дополнительных полицейских из других регионов.

«Вы не можете быть за рулем, не можете быть в общественных местах. У нас есть проблемы с вооруженными ограблениями, с людьми с оружием, – заявил шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо.

После того как на Хьюстон обрушились рекордные ливни, вызванные штормом «Харви», десятки тысяч человек покинули затопленные дома.

Шторм принес катастрофические наводнения в Техас. Стихия стала причиной гибели по меньшей мере 12 человек и парализовала Хьюстон, четвертый по населению город США.

По некоторым оценкам ущерб может составить десятки миллиардов долларов, таким образом «Харви» может стать одной из самых затратных природных катастроф в США.

Городские власти готовятся предоставить временный кров примерно для 19 тысяч человек. Ожидается, что тысячи других покинут район затопления на фоне почти полного заполнения укрытий к четвертому дню наводнения.

Около трети территории округа Харрис оказалось под водой, сообщает газета Houston Chronicle. Затопленная территория в 15 раз превышает площадь Манхэттена.

«Харви» повлиял на работу примерной пятой части нефтеперерабатывающих мощностей США, вызвав опасения по поводу возможного дефицита бензина. Фьючерсы на бензин достигли двухлетнего максимума на этой неделе. Примерно 20 процентов нефтеперерабатывающих заводов в Техасе и Луизиане приостановили работу, согласно сообщениям компаний и оценкам Reuters.

Хотя во вторник жители Хьюстона впервые за несколько дней на короткое время увидели солнце, синоптики прогнозируют еще от 15 до 30 сантиметров осадков вплоть до четверга.

Власти округа Харрис призвали жителей эвакуироваться в связи со спуском воды из переполненных водохранилищ, чтобы снизить давление на две дамбы. Спуск воды, вероятно, приведет к дальнейшему повышению уровня залива Буффало-Байу, находящегося в округе.

Жителям, проживающим в радиусе 2,4 километра от химического завода в округе Кросби, также предписано эвакуироваться из-за растущего риска взрыва и последующей утечки.

Национальный центр ураганов сообщил, что в результате шторма «Харви» в Техасе выпало 132 сантиметра осадков. Это рекордный показатель не только для Техаса, но и для любого шторма на территории континентальных США.

Фото — Голос Америки