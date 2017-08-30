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15:46 | Август 30 2017

Пресс-секретарь Президента Армении — об «участии» Армении в «российской коалиции» в Сирии

Пресс-секретарь Президента Армении — об «участии» Армении в «российской коалиции» в Сирии

Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акобян прокомментировал заявление начальника управления главка международного военного сотрудничества Минобороны России Александра Новикова касательно участия Армении в работах по разминированию в Сирии.

Ранее российские СМИ передали заявление начальника управления главка международного военного сотрудничества Минобороны России Александра Новикова о том, что Армения и Сербия готовы стать участниками международной коалиции по разминированию Сирии. По его словам, российское оборонное проводит работу с целью создания коалиции по разминированию сирийской территории. «Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов», – сказал Новиков журналистам в рамках форума «Армия-2017». Отмечалось, что с предложением сформировать международную коалицию по разминированию Сирии выступил в апреле этого года с трибуны VI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В связи с этим В. Акобян в ответ на вопрос корреспондента Aysor.am, действительно ли существует решение о присоединении к данной коалиции, сказал: «Когда будет вынесено решение и все вопросы уточнены, тогда и общественность будет извещена в надлежащем порядке».

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные, Политика

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