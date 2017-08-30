Находить связь везде и между всеми

По мнению философа и культуролога Бориса Гройса, только на первый взгляд кажется, что Фейсбук способствует свободному обращению идей. На самом же деле социальные сети, напротив, ограничивают общение рамками людей, избранных по определенному принципу. И действительно, разве вы не заметили, что ваши записи и ссылки почти всегда комментируют одни и те же люди? Их количество не превышает нескольких десятков, и они обычно каких-либо новых и неожиданных суждений не высказывают. Число комментирующих на сайте еще меньше, основной «актив» не превышает 10 человек, и опять-таки заранее известно, что они напишут.

Той же «фрагментации» способствуют поисковые системы. Мы ищем там слова, а не взаимосвязь явлений. Нам нужно узнать о дереве, и мы ищем, скажем, в google, слово «дерево», если нам нужно прочесть о рыбе, мы ищем «рыбу». Но как связаны между собой дерево и рыба, google ответа не дает. Гройс напоминает, что люди уже переживали такую ​​эпоху, они не писали книг, а просто уточняли из словарей, для чего то или иное растение или драгоценный камень. Затем началось Возрождение, и люди снова вернулись к творческой работе. По мнению философа, нынешняя «пассивная» эпоха может продлиться несколько веков.

Но так как никто не может так долго жить, те, кому Бог дал видеть больше, чем новостная лента Фейсбук, Google или Википедия, эти люди должны пытаться создавать реальные связи между людьми и их группами, а также явлениями. Предположим, что наполненные ненавистью к Кремлю и видящие спасение мира в Соединенных Штатах создают свою группу, вовсе необязательно, чтобы она была сформирована по принципу фейсбуковской группы. Когда в их обсуждении случайно оказывается «путинист», члены этой группы проводят организованное нападение на «русульмана» и «рашиста». Но то же самое творится и в группе «путинистов». Они мило общаются между собой внутри группы, и шлют проклятия в адрес «либерастов» и «гейропейцев». И если такой человек случайно окажется поблизости … ну, вы понимаете. То же самое относится к поклонникам «Сасна црер» и полиции. Аналогично, к членам РПА и их ругающим. Рецепт, как найти связи между этими группами, достаточно прост – видеть во всех Человека.

Считайте, что это «бить и по гвоздю, и по подкове».