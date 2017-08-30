Можно считать доказанным, что на выборах этого года в Армении были потрачены астрономические деньги: «Айкакан жаманак»

Согласно данным, опубликованным Центральным банком Армении, уже можно считать доказанным, что на апрельских и майских выборах в Армении были потрачены астрономические деньги. Согласно пресс-релизу ЦБА, объем частных трансфертов за первые шесть месяцев этого года превысил почти на 30 миллионов, или на 11%, аналогичный показатель предыдущего года. После почти трехлетнего спада, когда каждый год снижение в годовом исчислении составило 25-30 процентов, увеличение на 11 процентов можно было бы назвать положительной тенденцией.

Удвоение, зафиксированное в январе, по мнению экспертов, было обусловлено изменением нормативных требований в банковской системе Армении. Для пополнения капитала своих банков их владельцы вложили значительные суммы денег, существенная часть которых была переправлена в Армению в виде частных трансфертов. Но рост, зафиксированный в марте и мае, не имеет ничего общего с банковской системой. Это уже деньги, которые попали в Армению в предвыборный период, до выборов в парламент и Совет старейшин Еревана. Приток денежных средств до парламентских выборов 2 апреля произошел в течение марта. А деньги на выборы Совета старейшин Еревана 12 мая, поступили непосредственно в мае.

И это единственная причина, по которой объем частных трансфертов в марте и мае вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Айк ГЕВОРГЯН

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