Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:35 | Август 30 2017
11:35 | Август 30 2017

Полиции пришлось задействовать снайпера в одной из бильярдных Еревана: взявший в заложники девушку застрелен – видео

Полиции пришлось задействовать снайпера в одной из бильярдных Еревана: взявший в заложники девушку застрелен – видео

В одной из бильярдных в столичном административном районе Эребуни некий гражданин вчера взял в заложницы девушку и угрожал убить ее. Окна в помещении были полностью выбиты, мебель поломана, передает Shamshyan.com.

Полиции удалось освободить заложницу, задействовав снайпера, который ранил удерживавшего девушку злоумышленника, после чего тот был доставлен в больницу.

По словам фотожурналиста Гагика Шамшяна, обезвреженный мужчина некоторое время спустя скончался в медицинском центре «Эребуни».

Позже Полиция Армении опубликовала видеоролик в связи с происшествием.

Фото — из официального сайта Полиции Армении

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Рубрики: Право, Происшествия

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