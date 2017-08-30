Полиции пришлось задействовать снайпера в одной из бильярдных Еревана: взявший в заложники девушку застрелен – видео

В одной из бильярдных в столичном административном районе Эребуни некий гражданин вчера взял в заложницы девушку и угрожал убить ее. Окна в помещении были полностью выбиты, мебель поломана, передает Shamshyan.com.

Полиции удалось освободить заложницу, задействовав снайпера, который ранил удерживавшего девушку злоумышленника, после чего тот был доставлен в больницу.

По словам фотожурналиста Гагика Шамшяна, обезвреженный мужчина некоторое время спустя скончался в медицинском центре «Эребуни».

Позже Полиция Армении опубликовала видеоролик в связи с происшествием.

Фото — из официального сайта Полиции Армении