Армянские деятели искусства примут участие в Международном фестивале «Гранат-фест» в Киеве

Известные армянские деятели искусства – среди почетных гостей Международного фестиваля кузнечного и ремесленнического искусства «Гранат-фест» в Киеве. Об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу Союза армян Украины.

Кинорежиссер, художник Григор Бабаханян, скульптор, художница Анаид Кешишьян, а также певица и телеведущая Гаяне Мартиросян примут участие в фестивале, который пройдет в столице Украины с 30 августа по 3 сентября.

Организатором мероприятия выступает общественная организация «Всеукраинское объединение хендмейдеров». По словам организаторов, основными целями мероприятия являются популяризация ручного ремесла в Украине, создание новой площадки для достижений в сфере культуры, повышение интереса к народному искусству, а также обмен опытом между участниками фестиваля и представление своих достижений.

На фестивале состоятся выставка изделий мастеров народных промыслов, проведение мастер-классов, выступление творческих коллективов. Также запланирован показ фильма Сергея Параджанова «Цвет Граната».

Как отметила руководитель «Всеукраинского объединения хендмейдеров» Екатерина Пилкина, приглашение армянских гостей для участия в фестивале — реализация Меморандума о взаимном развитии культур и реализации совместных проектов, подписанного в рамках участия украинской делегации в фестивале «Арт Фест» в Ереване в этом году.

Как уже сообщал AnalitikaUA.net, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, культура традиционно находится в центре внимания организации.

Как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, искусство всегда объединяло и продолжает объединять народы. Наши талантливые соотечественники своим творчеством прославляют не только армянский народ, но и землю где они живут.