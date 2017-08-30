Вред от этанола — по оценке ученых из Университета Миннесоты

28 августа, после начавшегося пожара на заводе «Наирит», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения распространило заявление о том, что на заводе горит этанол, и он абсолютно безопасен для здоровья.

В этой связи интересно вспомнить результаты эксперимента, проведенного несколько лет назад учеными в Университете Миннесоты, согласно которому биоэтанол, полученный на основе кукурузы, представляет большую опасность для окружающей среды и здоровья человека, чем бензин или дизельное топливо. В частности, в исследовании отмечается, что, если традиционные виды топлива плохо влияют на здоровье в процесс использования, то в случае биотоплива вред наступает на этапе производства.

При создании органического сырья используется азотное удобрение. При этом в атмосферу выбрасываются насыщенные частицы аммиака, на которые собирается диспергированная пыль, создавая густые взвеси. Эти взвеси разносятся ветрами в густонаселенные районы, где вызывают различные респираторные заболевания. Ученые пришли к выводу, что наиболее безопасной альтернативой может быть этанол из целлюлозы, который может быть получен из таких растений, которые не требуют удобрений.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН