Меркель: выполнение всех пунктов Минских соглашений — основное условие отмены санкций против РФ

Deutsche Welle. Выполнение всех пунктов минских соглашений является основным условием отмены санкций в отношении России. Об этом федеральный канцлер Германии (Angela Merkel) заявила во вторник, 29 августа, во время традиционной летней пресс-конференции. «Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы хотим найти решение конфликта в рамках «нормандского формата». Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, появятся хорошие шансы для отмены санкции», — отметила глава немецкого правительства.

Меркель напомнила, что сторонам конфликта удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня к началу учебного года. При этом позиция федерального канцлера по вопросу аннексии Крыма осталась неизменной.

Не закрываться от беженцев

Федеральный канцлер не согласна с утверждениями, что в последнее время в ее действиях наблюдается отход от политики гостеприимства в отношении беженцев. Шаги, направленные против контрабандистов, переправляющих беженцев в Европу, создание центров размещения в Ливии и помощь этой стране в развитии «восходят к духу» помощи мигрантам летом 2015 года, указала Меркель. При этом свое решение открыть границы для беженцев она считает важным и правильным в условиях сложившейся тогда чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Но теперь, по ее словам, настало время поиска долговременных решений. Европейцы смогут только тогда жить в безопасности и комфорте, «когда мы начнем смотреть дальше собственного носа и займемся экономическим развитием наших соседей», подчеркнула Меркель. При этом она вновь подвергла критике те страны Евросоюза, которые выступают против «справедливого распределения» беженцев. Такие страны как Италия и Греция, на которые сегодня приходится основной поток беженцев и нелегальных мигрантов, не могут оставаться один на один с этой проблемой, отметила глава немецкого правительства.

Фото — Deutsche Welle