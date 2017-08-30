Жан-Клод Юнкер: Европе надо думать над улучшением отношений с Россией, но…

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС надо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены. Об этом Юнкер заявил вчера на конференции послов ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

«Нам надо подумать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и это зависит от обеих сторон», — сказал он.

«Надо смотреть вперед в будущее, которое должно включать Европу. Площадь Европы — почти 5 млн км², а в России — 17,5 млн км²», — сказал он, отметив, что европейские ценности и принципы должны быть соблюдены, и, конечно «с учетом ситуации с Крымом…».

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.