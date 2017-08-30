Эммануэль Макрон назвал главные приоритеты внешней политики Франции

Борьба с террористическим «Исламским государством» и прием мигрантов станут главными направлениями внешней политики Франции в ближайшие месяцы. Об этом во вторник в своей речи, обращенной к послам Франции, заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM-TV.

Макрон отметил два главных вызовы для французской дипломатии — борьбу с ИГИЛ и прием мигрантов.

«Прием беженцев является человеческим долгом, это дело достоинства», — подчеркнул Макрона, заявив, что миграционный вызов связан со стабильностью Франции, но одновременно он является вызовом для всей Европы.

Макрон также объявил о назначении посла по вопросам миграции. «Этот человек будет ответственным за координацию всех переговоров, связанных с миграцией», — пояснил он.

Президент Франции добавил, что под наблюдением главы МИД была создана оперативная группа, которая будет контактировать со всеми заинтересованными сторонами по миграционным вопросам и позволит тесно сотрудничать с ЕС и Африканским союзом.

Напомним, Эммануэль Макрон хочет создать зоны безопасности в Нигере и Чаде для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища людям, которых Организация Объединенных Наций признала беженцами.