Историческое решение Казахстана: видео

29 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Это было пространство площадью 300 тысяч квадратных километров. Это решение квалифицируется и расценивается как историческое, и тем самым Нурсултан Назарбаев поднял авторитет страны на международной арене. Заметим, что если бы это решение не было принято, Казахстан мог бы стать первой ядерной державой на Ближнем Востоке. Речь идет о более чем 100 баллистических ракетах с 1200 ядерными боеголовками.

2 декабря 2009 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 29 августа Международным днем ​​борьбы с ядерными испытаниями. С инициативой о принятии резолюции выступила Республика Казахстан. Начиная с 2010 года, 29 августа отмечается как Международный день борьбы с ядерными испытаниями.

Последние остатки ядерного оружия были удалены с Семипалатинского ядерного полигона 7 мая 1995 года, а 29 июля 2000 года на испытательном полигоне был взорван последний объект для проведения ядерных испытаний. Напомним, что 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне был произведен первый ядерный взрыв. Всего здесь было произведено более 500 взрывов. В их числе была испытана и первая водородная бомба.

Ядерные испытания причинили необратимый ущерб территории Казахстана. Жители страны на себе испытали все ужасы ядерного оружия. На Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 752 ядерных взрыва, из которых 78 были наземными, а остальные подземными. Общая мощность ядерных зарядов, проведенных в ходе испытаний в период 1949-1963 годов, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. По официальным данным, численность пострадавших от последствий взрывов на испытательном полигоне составляет 1,3 миллиона человек.

Позднее Нурсултан Назарбаев предложил идею создания в Казахстане Международного агентства по ядерному топливу для обеспечения доступа к ядерным материалам, которые хотели бы развивать мирную ядерную энергетику, но не располагают достаточными внутренними ресурсами. При этом, объект не представляет никакой экологической опасности для страны. Казахстан, как утверждают многие эксперты, имеет безопасные технологии для добычи, переработки и хранения радиоактивных материалов. Контроль над деятельностью Банка обещает проводить также и МАГАТЭ. Идея создания банка уже поучила поддержку со стороны глав ряда стран мира. А экс-президент США Барак Обама в свое время выразил свою поддержку намерению Казахстана присоединиться к Совету директоров МАГАТЭ.

В 1993 году Казахстан был одной из первых стран СНГ, присоединившихся к Договору о нераспространении ядерного оружия, а в декабре 1994 года мировые ядерные державы подписали меморандум о зоне, свободной от ядерного оружия. В 1996 году Казахстан стал участником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был принят ГА ООН 10 сентября 1996 года, который, однако, еще не вступил в силу, поскольку он должен быть ратифицирован рядом стран, обладающих существенным ядерным потенциалом. В то же время члены Договора о нераспространении ядерного оружия достигли консенсуса в отношении гарантий Казахстана, а также Украины и Беларуси в форме Меморандума о взаимопонимании в связи с решением об отказе от ядерного оружия.

Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев призвал государства спустя 26 лет после принятия этого важного решения последовать их примеру. Вчера посольство Казахстана в Армении и Центра глобализации и по региональному сотрудничеству организовали совместные обсуждения. «Действия Казахстана, направленные на сдерживание распространения ядерного оружия способствовали тому, чтобы мир, сформировавшийся после «холодной войны», смог найти решения», – высказал мысль в ходе обсуждений председатель Комиссии НС Армении по внешним отношениям Армен Ашотян. Он выразил сожаление в связи с тем, что XXI век не нейтрализовал вызовов XX века, более того, добавил новые.

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