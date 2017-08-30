Посол Беларуси в Армении хочет гарантий: видео

После развала СССР в 1991 году на территории Беларуси продолжала оставаться 81 ракета с разделяющимися боеголовками. Все они были переданы Российской Федерации в 1996 году. Украина от СССР унаследовала примерно 5000 единиц ядерного оружия, и после развала СССР считалась второй страной в мире с крупным ядерным арсеналом. В 1996 году он тоже был передан России. И Беларусь, и Украина подписали Договор о нераспространении ядерного оружия.

Вчера во время обсуждений на тему «Международный день борьбы против ядерных испытаний», организованных посольством Казахстана в Армении и Аналитическим центром по глобализации и региональному сотрудничеству, посол Беларуси в РА Игорь Назарук выразил беспокойство по поводу того, что объективная оценка сложившейся сейчас международной ситуации требует гарантий о неприменении ядерного оружия против тех государств, которые присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия. Со слов посла, необходимость в этом возникла и по той причине, что Будапештский меморандум не был ратифицирован в качестве международного договора некоторыми государствами-участницами. Посол заметил, что Беларусь, которая «вкусила» плоды Чернобыльской катастрофы, больше всех заинтересована как в собственной безопасности, так и в безопасности во всем мире.

Начальник Отдела глобальной безопасности и неконвенциональных вопросов Управления по контролю над вооружениями и международной безопасности МИД РА Ара Мкртчян представил шаги Армении, направленные на неприменение ядерного оружия. По его словам, сегодня борьба с ядерным террором стала актуальной, учитывая геополитическую ситуацию. Представитель МИД подчеркнул, что Армения является сторонником идеи создания территорий, свободных от ядерного оружия.

Председатель общественной организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян напомнил, что Армения присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия еще в то время, когда в Арцахе шла жаркая война. Положительно оценив позицию Казахстана, он выразил беспокойство по поводу того, что на базах НАТО в Турции пока еще есть ядерное оружие, о наличии ядерного оружия у Израиля, и так далее. По мнению докладчика, это обстоятельство еще долго будет предметом для беспокойства. «Казахстан продемонстрировал всему миру поразительный пример своим видением развития. Президент Казахстана поставил задачу по достижению того, чтобы в ближайшие десять лет Казахстан вошел в тридцатку развитых стран мира», – сказал он, отметив в этом контексте важность сотрудничества Армении и Казахстана в рамках ЕАЭС.

Во время обсуждений были затронуты вопросы, касающиеся Армянской АЭС. По мнению специалистов, она не представляет опасности для соседних стран.