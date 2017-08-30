Женщины-попрошайки на оживленной проезжей части улицы

Фото было сделано на улице Аршакуняц, где всегда очень активное движение.

На этой и других улицах несколько попрошаек с утра и до позднего вечера подходят к водителям машин, остановившихся на красный свет светофора, и просят денег. Это их «работа». А чем занимается дорожная полиция, сотрудники которой в день по несколько раз проезжают по этому участку и не пресекают эту грозящую аварией ситуацию. Стоять часами на этом участке, не предназначенном для пешеходов, пробираться между машинами, просить денег у водителей опасно не только для водителей, но и для этих попрошаек.

Причем иногда на этом же участке попрошайничает беременная женщина и подходит к машинам, готовым продолжить движение. А если вдруг машины столкнутся, и эти попрошайки окажутся между ними?

Фото – Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

24.08.2017г