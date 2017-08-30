Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:13 | Август 30 2017
10:13 | Август 30 2017

В программах США не примут участия ни те, кто захватил здание полиции, ни те, кто избивал демонстрантов и журналистов: Посольство США – «Айсор»

В программах США не примут участия ни те, кто захватил здание полиции, ни те, кто избивал демонстрантов и журналистов: Посольство США – «Айсор»

Посольство США в Армении опровергает сообщения о том, что журналисты, писавшие о «Сасна црер», будут лишены возможности получить визу, но подчеркивают, что личности, захватившие здание полиции, а также те, кто подвергал избиению демонстрантов и журналистов, будут лишены возможности участвовать в американских программах.

«Об отдельных случаях предоставления виз мы говорить не можем, но следует отметить, что в связи с мероприятиями и программами, организуемыми под эгидой посольства, мы можем и будем рассматривать имеющиеся достоверные сведения, не допуская к участию в программах лиц, которые были непосредственно вовлечены в эти события, как те, кто захватил полицейское здание, так и те, кто избивал демонстрантов и журналистов», – отмечается в ответе посольства США в Армении.

Подробности на сайте «Айсор»

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Политика, Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда