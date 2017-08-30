В программах США не примут участия ни те, кто захватил здание полиции, ни те, кто избивал демонстрантов и журналистов: Посольство США – «Айсор»

Посольство США в Армении опровергает сообщения о том, что журналисты, писавшие о «Сасна црер», будут лишены возможности получить визу, но подчеркивают, что личности, захватившие здание полиции, а также те, кто подвергал избиению демонстрантов и журналистов, будут лишены возможности участвовать в американских программах.

«Об отдельных случаях предоставления виз мы говорить не можем, но следует отметить, что в связи с мероприятиями и программами, организуемыми под эгидой посольства, мы можем и будем рассматривать имеющиеся достоверные сведения, не допуская к участию в программах лиц, которые были непосредственно вовлечены в эти события, как те, кто захватил полицейское здание, так и те, кто избивал демонстрантов и журналистов», – отмечается в ответе посольства США в Армении.

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