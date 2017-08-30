Алиев становится все более неадекватным, об это свидетельствует его тяга к «освобождению Эривана»: Ара Папян

«Хогланд своим заявлением напомнил Армении и ведущей более самостоятельную политику России о том, что рассматривает Арцахский конфликт через призму трех сопредседателей, то есть, эта проблема не относится только к России и Армении», – такое мнение высказал вчера в Пресс-клубе «Пастарк» политолог Ара Папян, комментируя последнее заявление уже бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда. Он также отметил, что единственной площадкой, где между США и Россией существует сотрудничество, является вопрос Арцаха.

Комментируя возможную встречу в ближайшем будущем президентов Армении и Азербайджана, он подчеркнул, что такие встречи в последнее время стали самоцелью. «Виновным является Алиев. Серж Саргсян сказал, что дал согласие на Казанский документ. Проблема в том, что армянская сторона выразила готовность к максимальным уступкам, а со стороны Алиева этого нет. Мы говорим, что готовы уступить 6,5 районов, против чего я лично против, однако Азербайджан не готов пойти на это, не хочет мирного решения вопроса. Азербайджан говорит – верните мне все, а сами уходите. Но это не сработает».

По словам политолога, в этом вопросе Ильхам Алиев с каждым разом все больше становится неадекватным: «Он заявляет то, что раньше можно было приписать внутренней аудитории, но теперь это не так. Речь идет об «освобождении» «Эривана» и Зангезура, что представляет собой призыв к войне и уничтожению Армении».