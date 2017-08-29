Армения примет участие в военных учениях «Agile Spirit 2017» возле Ахалцихе в Грузии

На военном полигоне Орфоло, рядом с Ахалцихе, 3 сентября начнутся многонациональные военные учения «Agile Spirit 2017», организаторами которых являются США и Грузия. Об этом передает издание Civil.ge.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в учениях примут участие морские пехотинцы США, а также военнослужащие из Грузии, Болгарии, Латвии, Румынии, Армении и Украины.

Военные учения охватывают полевые и штабные фазы и их главной целью является улучшение взаимодействия в составе Сил быстрого реагирования НАТО, а также взаимодействия с США и другими партнерскими странами.

Учения пройдут также в Бронетанковом центре и завершатся 11 сентября.

Учения «Agile Spirit» проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Первоначально в учениях участвовали только две страны – Грузия и США. С 2015 года к военным учениям присоединились и другие страны.

Учения «Agile Spirit» пройдут после масштабных военных учений «Достойный партнер 2017», которые завершились в Грузии три недели назад, и в которых участвовали представители вооруженных сил Грузии, США, НАТО и партнерских стран.