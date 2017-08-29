Президент Молдовы посетит Армению с официальным визитом

Осенью текущего года намечен официальный визит президента Молдовы Игоря Додона в Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно информации, об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе встречи с послом Армении в Молдове Дживаном Мовсисяном.

Премьер П. Филип отметил важность также первого заседания армяно-молдавской экономической межправительственной комиссии, которое пройдет в ноябре текущего года в Ереване. Он также подчеркнул, что данное мероприятие станет важнейшим шагом в деле развития и расширения торгово-экономических связей между странами.

Посол Дж. Мовсисян, в свою очередь, в рамках экономических реформ представил шаги, предпринимаемые правительством Армении в направлении увеличения потока иностранных инвестиций и экспорта армянской продукции.

Он также обратился к прошедшим и предстоящим мероприятиям по развитию двусторонних отношений, в числе которых – состоявшиеся в Ереване политические и юридические консультации, а также мероприятия, приуроченные к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Молдовой.