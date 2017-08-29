Пожар в заповеднике «Хуступ» в Сюнике: ликвидированы новые очаги возгорания площадью 100 кв.м

Накануне в районе Айриван филиала Норатус ГНКО «Национальный парк Севан» в Армении вспыхнул пожар, вследствие чего сгорело около 150 кв.м. сухого травяного покрова.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы Армении, пожар был потушен и не нанес серьезного ущерба окружающей среде.

Отмечается, что в тот же день, в 11.42 по местному времени, в заповеднике «Хуступ» Сюникского марза Армении был обнаружен новый очаг возгорания. Уничтожен травяной покров площадью 100 кв.м.

В противопожарных работах участвовали 34 спасателя и 30 сотрудников ГНКО «Биосферный комплекс “Зангезур”», очаг возгорания ликвидирован. Сообщается также, что по состоянию на 12.00 часов 29 августа новых очагов возгорания нет.