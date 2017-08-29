Северокорейская баллистическая ракета пролетела через территорию Японии: эксперты говорят о «самой серьезной провокации»

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море. Жители региона были вынуждены прятаться в укрытиях. Об этом сообщает ВВС.

Впервые северокорейская баллистическая ракета, предположительно способная нести ядерный заряд, пролетела над территорией Японии.

Эксперты по Северной Корее называют этот запуск самой серьезной провокацией со стороны Пхеньяна.

Почему вокруг этого столько шума?

Многие наблюдатели обратили внимание, что в прошлом каждый раз, когда КНДР запускала ракету в сторону Японии, утверждалось, что на ее борту находятся космические спутники. Однако на этот раз угроза была гораздо менее прикрытой.

По оценкам экспертов, запущенная Северной Кореей ракета «Хвасонг-12» способна доставлять мощный ядерный заряд на расстояние до 6 тысяч км.

«Это чрезвычайно дерзко, чрезвычайно провокационно — и, кроме того, запрещено по международным законам», — сказал Би-би-си Джон Парк из рабочей группы по Северной Корее в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете.

Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает Северной Корее вести работы по развитию своей ядерной и ракетной программ.

Бывший американский посол в странах Восточной Азии и бывший представитель США на переговорах с Северной Кореей Кристофер Хилл написал в «Твиттере», что это «самый серьезный запуск северокорейской ракеты на этот момент».

С этим соглашается Анкит Панда из издания Diplomat: «Это, возможно, самый провокационный пуск баллистической ракеты из Северной Кореи за все без малого 30 лет ее ракетных испытаний».

Была запущена ракета нового типа?

Нет. Похоже, что это была модель, аналогичная ракетам средней дальности и межконтинентальным ракетам, которые КНДР испытывала в последние недели. Ракета достигла высоты в 550 км, что значительно ниже, чем при предыдущих запусках.

Наблюдатели также обращают внимание на необычное место запуска ракеты.

Стартовый полигон Сунан рядом с Пхеньяном использовался впервые. Это может означать, что Северная Корея расширила число полигонов, пригодных для запуска, или то, что она пытается избежать демаскировки.

Как отмечают многие эксперты, ядерная и ракетная программа КНДР сейчас развивается весьма тревожными темпами.

«Северная Корея проводит ракетные испытания в диапазоне от ракет средней дальности до МКБР каждые 4-6 недель, — говорит Джон Парк. — Это ошеломляющие темпы по любым стандартам, в особенности для страны, которую обычно недооценивают в плане ее способностей».

Что это значит для международной дипломатии?

Совершенный во вторник Северной Кореей запуск посылает довольно четкий сигнал, говорят аналитики.

«Они дают понять, что намерены развивать свою ракетную и ядерную программы и далее, не обращая никакого внимания на международное давление», — говорит Дуг Паал из Международного фонда Карнеги.

В то же время обращает на себя внимание, что Северная Корея запустила ракету над Японией, а не в направлении принадлежащего США тихоокеанского острова Гуам, как грозилась в начале августа.

«Если бы северокорейцы испытали ракету вблизи Гуама, это бы оказало большое давление на президента Трамп, который был бы вынужден как-то реагировать, — полагает профессор политологии в южнокорейском Национальном университете Пусана Роберт Келли. — Поскольку это оказалась Япония, я думаю, это позволяет Трампу выдохнуть».

Несмотря на это, часть аналитиков рассматривает произошедшее как признак того, что и дипломатия, и надежды на то, что Китай повлияет на своего союзника, похоже терпят поражение, и единственной действенной возможностью остается лишь военное решение.

В репортаже, опубликованном в газете Korea Times, приводятся слова чиновника из администрации президента США о том, что Белый дом обдумывает вопрос о переброске стратегических вооружений в Южную Корею для противодействия угрозе с севера.

«Всё развивается не в очень хорошую сторону, — говорит Дуг Паал. — Случившееся прошлой ночью было не таким уж страшным, поскольку они решили пока не выпускать ракету по Гуаму или еще какой-либо американской территории, однако события развиваются в плохом направлении».

Фото — ВВС