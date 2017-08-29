«Пожара, возможно, не было бы, если бы не уволили начальника участка»: видео «А1+»

Для получения информации относительно произошедшего вчера на заводе «Наирит» взрыва и последовавшего за ним пожара «А1+» обратился к члену координационной группы «Наирита» Карине Шахвердян.

Что в действительности горит и что могло стать причиной взрыва?

«С 1 июля уволили с работы 20 человек, посчитав, что эти люди не играют важной роли на заводе. Одним из них был начальник этого участка, который обеспечивал его безопасность», – говорит Карине Шахвердян. – Я думаю, что если бы начальник участка находился на заводе, он знал бы, что происходит, и этого взрыва не произошло бы».

«Может, на заводе проводились работы по демонтажу, и все началось с маленькой искры… Не знаю, но, то, что специалисты на заводе сегодня лишены голоса, и управляющий процессом банкротства делает все, что захочет… Он сам сказал: как захочу, так и буду поступать».

Подробности — на сайте «А1+».