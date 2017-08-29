Как бы грустно это ни звучало, у «Наирита» в таком состоянии будущего нет: «Айкакан Жаманак»

Вопрос «Наирита» требует кардинального решения: он или должен существовать и работать на полную мощность, или стать историей, уступив занимаемые им несколько сот гектаров другим производствам, или, образно говоря, превратиться в большой и красивый сад. Это, конечно, звучит жестко. Однако, сегодняшнее состояние «Наирита» стало следствием длительного популизма.

«Наирит» не прекращал свое существование, аргументируя, что там работают тысячи человек. Выглядит вполне убедительно. Однако, если бы было принято политическое решение по ликвидации «Наирита» посредством законных и прозрачных процедур, то суммой, полученной от продажи имущества завода, оснащенного дорогостоящим оборудованием, можно было бы с лихвой покрыть задолженности тысячам работников завода. На полученные деньги тысячи людей смогли бы «перепрофилировать» свою жизнь. Во всяком случае, они бы имели такую возможность.

Но этого сделано не было. Дорогостоящие материалы и оборудование, конечно, были проданы, но по хитроумно скрытой схеме, и основную часть вырученных денег присвоила группка людей. Работникам же, оставшимся без работы, выплачивали ежемесячно по 30-40 тысяч драмов, что не решало ни их повседневных проблем, и не позволяло начать новую жизнь. Потом выяснилось, что эти зарплаты выплачиваются за счет кредитов, и накопился долг на сумму в несколько миллионов долларов, который, в конце концов, надо покрыть за счет бюджета, то есть – налогоплательщиков.

За это время были попытки якобы перезапуска «Наирита». Сначала пришли индийцы, поработали, потом ушли, накопив долгов. Потом пришла оффшорная компания, опять, якобы, запустила завод, и вновь, оставив за собой новые долги, ушла. Затем выяснилось, что администрация «Наирита», получая астрономические зарплаты, имея по несколько секретарш каждый, якобы, изучает возможности перезапуска, изучает рынки и прочее. Словом, давно стало очевидным, что ликвидация «Наирита» растягивается только с одной целью: там еще имеется оборудование и материалы, которые можно продать по «темным» схемам в качестве лома и присвоить значительные суммы.

Как бы грустно это ни звучало, «Наирит» в таком состоянии не имеет никакого будущего. Он давно превратился в «генератора» техногенных катастроф. Вопрос не в том, будет ли на «Наирите» еще один взрыв или пожар. Вопрос в том, когда будет следующий взрыв.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»