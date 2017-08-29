Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:37 | Август 29 2017
17:37 | Август 29 2017

Борьба с коррупцией не признает компромиссов и ведется последовательно: видео Полиции Армении

Борьба с коррупцией не признает компромиссов и ведется последовательно: видео Полиции Армении

Полиция проводит последовательную работу по повышению качества предоставляемых общественности услуг и снижению коррупционных рисков. Речь идет, в частности, о подразделениях, имеющих широкое соприкосновение с общественностью, среди которых особое внимание уделяется службе Дорожной полиции.

Работа дорожной полиции контролируется круглосуточно, как со стороны руководства полиции, так гражданского общества. Этой цели служат обратная связь с заинтересованными гражданами и техническое оснащение службы.

В представленном видеоматериале один из примеров этого процесса. Борьба с коррупцией не принимает компромиссов и ведется последовательно. Граждане должны доверять сотруднику полиции, призванного защищать их права и безопасность.

Полиция Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Право

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда