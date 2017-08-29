Путин также поздравил Сержа Саргсяна с 20-летием армяно-российского договора

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту РА Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Текст приводит пресс-служба Кремля.

В поздравлении В. Путин отметил давнюю и богатую историю российско-армянских отношений, основой которых во все времена служили прочные узы дружбы и взаимного уважения, связывающие народы двух стран.

«Договор 1997 г. положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Армении. Подписание этого важного документа создало условия для расширения политического диалога, для качественного наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», – подчеркнул президент России в поздравительной телеграмме.

В. Путин высоко оценил развитие российско-армянских отношений, которые за прошедшие два десятилетия вышли на уровень союзнического взаимодействия: Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Президент России подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-армянских связей в интересах братских народов двух стран.