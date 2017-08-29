Ричард Миллс подразумевал именно Россию, когда говорил о давлении на Армению: «Грапарак»

«Мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую выбирает экономическую и политическую модель. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает», – сказал в интервью Радио «Свободе» посол США в Армении Ричард Миллс.

Разумеется, это заявление Миллса можно связывать с возможным подписанием Арменией 27 ноября на саммите Восточного партнерства в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. Человек интересуется, в состоянии ли Армения принять суверенное решение, или, как несколько лет назад, в последний момент она подвергнется давление и откажется от избранного ею пути развития. Но, с другой стороны, известно, что недавно в американо-российских отношениях открылся новый фронт, благодаря заявлению Конгресса США о том, что Россия осуществляет давление на ближних соседей (подразумеваются постсоветские страны), оказывая влияние на их внешнеполитические решения. Другими словами, Армения вовсе не единственная страна, возможности принимать суверенные решения которых интересуют Соединенные Штаты. Какой из постсоветских стран США не предоставляли инструментов, чтобы эта страна могла принимать суверенные, независимые от России решения? Между тем, Миллс подразумевает именно Россию, когда говорит, что Соединенные Штаты хотят быть уверенными в том, что Армения в вопросе своего выбора не подвергнется давлению со стороны других.

Разумеется, каждая из постсоветских стран имеет свои проблемы, которые часто не совпадают с проблемами других, разделяющих общую судьбу. Миллс прекрасно осведомлен об этом, и, конечно же, понимает, что побуждает Армению. Американские побуждения такого порядка, а также предоставленный инструментарий прекрасно сработали в странах Балтии. К чему приведет следование призывам Миллса и принятие в будущем самостоятельных решений, тем более что Миллс не говорит о возможных последствиях, представить не сложно.

Эдик АНДРЕАСЯН

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