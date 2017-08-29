Когда блок «Елк» добьется успеха

По словам политтехнолога, Хогланд напомнил то, о чем говорят Путин и Саргсян

Может ли желание «Елк» — начать процесс по выходу Армении из ЕАЭС стать вопрос номер один в политической повестке дня Армении, если разговоры о сотрудничестве Турции из ЕАЭС станут реальностью? «Если это серьезный шаг и если он не будет согласован со странами-членам ЕАЭС, не будет учитывать интересы Армении, то это станет еще одной проблемой в армяно-российских отношениях и может вызвать недовольство в нашей стране»,- в беседе с «Аравот» отметил политтехнолог Виген Акопян. Напомним, что министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил о намерении страны подписать таможенное соглашение с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли. А вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на статьи, комментирующие заявление турецкого министра, отметила, что вопрос подписания таможенного соглашения между Турцией и Евразийским экономическим союзом касается не только России, но и других участников Союза, и этот вопрос требует соответствующих решений всех членов ЕАЭС. Вообще, вопрос выхода Армении из ЕАЭС, по словам нашего собеседника, может быть в повестке дня оппозиции, однако не думает, что события будут развиваться такими темпами, чтобы общественные настроения резко поменялись.

В это дни в Армении прозвучало также мнение, что возможное сотрудничество ЕАЭС и Турции для Армении может открыть новые возможности, в том числе и для решения уже существующих проблем прошлого. Учитывая уже имеющийся опыт нормализации отношений между Арменией и Турцией в виде футбольной дипломатии, можно ли считать такую перспективу возможной, при том, при нынешнем руководстве Турции? Политтехнолог говорит, что это довольно сложная задача: «В варианте Карабахского урегулирования, который лежит на столе, есть пункт, о котором не принято говорить. Согласно экспертным источникам и информации в прессе, в этом документе есть пункт, в котором говорится, что Армения уступает территории, блокада снимается не только со стороны Азербайджана, но и отрывается армяно-турецкая граница. То есть, любой вопрос, связанный с Турцией, Анкара рассматривает вместе с решением Карабахского конфликта. И на этом настаивает Турция. Если даже Турции официально будет предложено членство в ЕАЭС, Таможенном союзе, Армения тоже должна высказать свою позицию. Следовательно, для Армении в каком-то смысле открывается возможность для политических маневров. Однако это очень сложный и многосторонний вопрос, если учесть, какие у нас серьезные партнеры и противники: интересы РФ связаны с той же Турцией, наши плохие или несуществующие отношения с Турцией. А если речь не идет о членстве, а о сотрудничестве, то в этом случае нет права на вето, должны договориться. В разговорах вокруг любой идеи бывают возможности, которыми необходимо воспользоваться». В этом контексте политтехнолог приводить интересы Израиля вокруг Армении. «Открывается новая платформа – Армения-РФ-Катар-Сирия-Туркменистан, где есть геополитическая, даже геоэкономическая составляющая. Задача в том, способна ли Армения сориентироваться в этих возможностях и получить выгоду»,- отметил Виген Акопян.

Касаясь заявления американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, сделанного в тот же день, когда встречались президенты РА и РФ, политтехнолог сказал: «На мой взгляд, Хогланд напомнил то, о чем в тот момент говорили Путин и Саргсян. Он напоминал-подсказывал, какой вариант урегулирования лежит на столе переговоров, чтобы армянская общественность вновь проявила активность. И, как мы уже увидели, в социальных сетях была такая реакция, как будто люди слышали об этом впервые. На самом деле ничего нового не было. Это всего лишь была политическая технология, дипломатический шаг, которым напоминалось о том, что переговоры ведутся на эту тему. Вообще, это был интересный шаг».

Напомним, что американский сопредседатель, в частности, отметил: «Территории, находящиеся в пределах границ бывшего Нагорно-Карабахского автономного региона, и не контролируемые Баку, «должны получить промежуточный статус, который, как минимум, гарантирует безопасность и самоуправление.

Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. Не может быть никакого урегулирования без уважения к суверенитету Азербайджана и признания, что его суверенитет в отношении этих территорий должен быть восстановлен. Должен существовать коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, он должен быть достаточно широким, однако этот коридор не может включать в себя Лачинский район. Долгосрочное решение должно учитывать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться на прежнее место жительства, – заявил Хогланд. Решение должно включать международные гарантии безопасности, предусматривающие миротворческие меры. Нет сценария, при котором мира можно достичь без четко продуманной миротворческой операции, которая пользуется доверием всех сторон».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

26.08.2017г