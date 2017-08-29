Возможно, Шредера назначат главой совета директоров «Роснефти»: Интерфакс

Deutsche Welle. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) может занять пост председателя совета директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть». С таким утверждением выступило в понедельник, 28 августа, агентство «Интерфакс». Оно ссылается на источник, знакомый с проектом директивы правительства РФ. Подтверждения этой информации от представителей «Роснефти» пока не поступало.

По данным собеседника агентства, в тексте документа данное решение обосновывается тем, что экс-канцлер ФРГ — авторитетный политик, последовательно выступающий за сотрудничество Германии и Европы с РФ в сфере энергетики. Кроме того, в постановлении отмечается, что у Шрёдера уже есть опыт работы в аналогичной должности. С декабря 2005 года политик возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG, фактически исполняющий функции совета директоров компании.

Директива о назначении Шрёдера согласована профильными ведомствами и вынесена на утверждение правительства РФ, отмечает агентство. Если решение будет принято, немецкий политик сменит на посту председателя совета помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Кандидатуру Шрёдера должны утвердить в конце сентября

В пятницу, 11 августа, стало известно, что правительство РФ выдвинуло Шрёдера в совет директоров «Роснефти», что вызвало критику со стороны немецких политиков и правозащитников. Внеочередное собрание акционеров «Роснефти» по избранию нового совета директоров запланировано на 29 сентября.

Из канцлеров — в топ-менеджеры

Герхард Шрёдер возглавлял «красно-зеленую» правительственную коалицию в Германии с 1998 по 2005 годы. Уйдя в 2005 году, после досрочных выборов в бундестаг, с поста канцлера, он возглавил наблюдательный совет, а затем — и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток».

То, что после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел работать в российский концерн, раскритиковали и политики, и СМИ Германии, напомнив, что Шрёдер, будучи канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о «демократе чистой воды».

Кроме того, в 2016 году Герхард Шрёдер возглавил компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.

Фото — Deutsche Welle