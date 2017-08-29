«США содействуют справедливому урегулированию карабахской проблемы»: Госдепартамент США

Радио Азатутюн. Госдепартамент США распространил официальное заявление о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.

В заявлении отмечается, что новый американский посредник имеет богатый опыт дипломатической работы в европейских странах и международных организациях. До назначения на должность сопредседателя он был временным поверенным в делах США в миссии США в международных организациях в Вене. Эндрю Шефер работал заместителем посла на Кипре, ранее занимал высокие дипломатические должности в дипмиссиях США в Кувейте, Бахрейне и России.

Шефер также занимал руководящие должности в Госдепартаменте: работал в отделе Ирака, занимал должность специального советника заместителя госсекретаря по политическим вопросам, преимущественно концентрируясь на ближневосточных странах и борьбе с терроризмом.

«Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Минский процесс, оставаясь приверженными оказанию помощи сторонам в вопросе нахождения долгосрочного и мирного урегулирования карабахской проблемы, — отмечается в заявлении Госдепа. — Как указано в заявлениях от 19 июня и 6 июля, США содействуют справедливому урегулированию, которое должно быть основано на международном праве (включая Хельсинкский Заключительный акт), в частности, на принципах неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения».

До назначения Эндрю Шефера в тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ США временно представлял Ричард Хогланд.

Фото — Радио Азатутюн