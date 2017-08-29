Мария Захарова: Москва «не требовала», а «предлагала» сократить дипмиссию США в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь» заявила, что Москва не требовала от США сокращения численности американской дипмиссии в стране. Об этом передает Газета.Ру.

«Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. Подобное решение было принято в связи с сокращением численности сотрудников дипломатической миссии США в России.