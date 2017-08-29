Из «Драхтика» на заработки уезжают на 3-4 месяца

Говорят, что название села Драхтик встречается в трудах Степаноса Орбеляна (XII век), но объяснения ему нет. Позже название села было Тохлуджа. В 1991 году оно было переименовано на свое старое название. Драхтик («Маленький рай», — пер.) находится в Гегаркуникском марзе, на южном склоне горы Арегуни, на берегу одноименной реки в бассейне озера Севан. Глава села Валентин Петросян говорит, что вовсе не так, что в селе новых домов не строят. В начале села, рядом с развалившимися домами были построены и новые. По словам Валентина Петросяна, по пути в село, в глубинке, есть райские места, а также есть и состоятельные семьи. Чуть дальше вглубь села у людей имеются дачи. «В деревне есть дошкольное учреждение, школу, медпункт», – отмечает глава этой общины.

Население занимается животноводством, овощеводством и выращиванием пшеницы. Есть у них также и выезжающие на заработки, однако, как уверяет наш собеседник, более 3-4 месяцев сельские мужчины «на чужбине» не остаются, обязательно возвращаются. И с этим связано с то, что эмиграция в их селе больших масштабов не достигает. Он говорит, что мужчины из села в основном работают в Москве. Староста Петросян, отвечая на наш вопрос об эмиграции, уверяет, что численность жителей их села не сократилось, и даже увеличилось, только в прошлом году в Драхтике родилось 26 детей. «В одном классе бывает от пяти до семи учеников. А есть класс, где восемь, или 12-15 учеников. Представляете, а теперь будет 26», – говорит сельский староста.

Село Драхтик находится примерно в 2-3 километрах от озера Севан. Население этого села в сезон, когда разрешен лов, пользуется дарами озера, однако озеро не является основным источником их доходов, как для жителей соседних сел. В рамках программы укрупнения общин скоро и Драхтик объединится с другими селами – Ахберком, Шоржей, Арданишом, Джилом, Цапатахом. Как и жители других сел, драхтикцы не вмешиваются в дела государства, и не выразили своего согласия или несогласия относительно объединения. Сельский староста говорит, что в их селе «политикой» не занимаются, а занимаются сельскими делами. На наш вопрос, как сельский староста сам относится к объединению, по душе ему это, он ответил: «Если решили, значит, сочли необходимым так поступить. Все это придумали люди поумнее меня».

По словам сельского старосты, в общине сейчас насчитывается 1100 жителей, это составляет 385 хозяйств. Не занимаются ли они как раньше выращиванием пшеницы, Зерновые культуры как раньше не сеют. Староста говорит, что здесь этим заняты 7-8 семей, общая обрабатывая площадь равна 1-2 гектарам. На наш вопрос, чем еще, кроме скотоводства и земледелия, заняты жители села? Есть ли рабочие места, господин Петросян ответил, что часть сельчан работает на электроподстанции, в школе, детском саду, медпункте, многие из молодых зарабатывают на жизнь контрактной службой.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

26.08.2017г