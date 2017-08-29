Предъявлено обвинение Артуру Аветисяну, считающемуся уголовным авторитетом в Ванадзоре: СК

В рамках уголовного дела, расследуемым Лорийским следственным управлением Следственного комитета РА, было предъявлено обвинение считающемуся в Ванадзоре криминальным авторитетом Артуру Аветисянуа за приобретение и хранение незаконного оружия и боеприпасов.

Во время личного обыска А. Аветисяна у него был обнаружен пистолет типа «Макаров» с заводским номером ИР 7172 и 8 патронов калибра 9 мм. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 235 Уголовного кодекса РА, предварительное расследование по которому проводит Лорийское следственное управление Следственного комитета РА.

На основании полученных достаточных доказательств 36-летнему Аветисяну было предъявлено обвинение по первой части статьи 235 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения в его отношении избран арест. Ведется расследование для выяснения источника приобретенного огнестрельного оружия, полиции поручено провести оперативно-розыскные работы.

Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения процессуальном порядке по вступившему в силу приговору суда.

Следственный комитет РА