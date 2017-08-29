Опрос «Аравот»: большинство считают, что борьба с пожарами велась неорганизованно

Газета «Аравот» поинтересовалась у своих читателей, как они оценивают работу по борьбе с лесными пожарами в селе Артаван и в Хосровском заповеднике.

Участникам опроса был предложено 5 вариантов ответов: «ужасно плохо, лесов совсем не осталось», «плохо, работа велась неорганизованно», «нормально, работали в пределах имеющихся возможностей», «очень хорошо, просто люди всегда недовольны», «хорошо, все было предпринято, чтобы оперативно потушить пожар, но обстоятельства оказались сильнее».

Таким образом, из опрошенных никто не посчитал, что борьба с пожарами велась очень хорошо. Десять процентов респондентов оценили работу на «хорошо», посчитав, что было предпринято все для быстрого укрощения огня, но обстоятельства были сильнее. 13% респондентов оценили предпринимаемые действия «нормально, в пределах всех имеющихся возможностей», и 34% оценили «ужасно плохо».

Большинство респондентов, 43%, посчитали организацию работ по тушению пожаров в Хосровском и Артаванском лесах плохой и неорганизованной.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «Аравот»

26.08.2017г