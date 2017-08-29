Жизнь у жителей «Драхтика» не такая уж и райская

Указатель с надписью «Драхтик», расположенный неподалеку от побережья озера Севан, по дороге в Шоржу, напоминает нам, что мы находимся на административной территории села «Драхтик», что означает «Маленький рай».

И проходящих мимо возникает вопрос, почему именно «драхтик». Название деревни, по крайней мере, на первое впечатление, не соответствует открывающейся картине. Деревня начинается с необустроенных, полуобветшалых, заброшенных домов.

Глава деревни Валентин Петросян обижается, когда, указывая на полуразвалившиеся дома в начале села, высказываешь мнение, что жизнь жителей деревни вовсе не райская. Староста села говорит, что и они тоже подумывают о том, как благоустроить эту часть села, тем более что у правительства есть серьезные планы по развитию в этих краях туризма.

Подробности – в печаатном номере газеты «Аравот» от 26.08.2017г

Фото – Лусине БУДАГЯН