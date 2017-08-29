Элитная свадьба в Гюмри: в ней примет участие также и президент страны

Завтра в Гюмрийском ресторане «Империал» состоится свадьба старшего сына бывшего депутата Национального собрания Мартуна Григоряна – 18-летнего Камо, на которую, по нашей информации, помимо министров, губернаторов, бывших и нынешних депутатов, приглашен также президент Серж Саргсян. Сегодня, кстати, в Гюмри царит переполох. Представители протокольной службы президента перед свадьбой проводят в городе подготовительные работы. Кто именно был приглашен из представителей политической элиты, и почему Мартун Григорян решил стать самым молодым свекром, ему всего 36 лет, об этом мы поговорили с самим бывшим депутатом.

Г-н Григорян подтвердил нашу информацию о том, что на свадьбу прибудет также и президент страны. В числе гостей Ваграм Багдасарян, генерал Феликс Цолакян, и Мартун Григорян не хотел перечислять всех гостей, отметив только, что среди них его друзья и из числа нынешних, и бывших депутатов. «Мы решили отпраздновать свадьбу в своем городе, в Гюмри, и не по привычке гюмрийцев, ехать и праздновать свадьбу в Ереване», – подчеркнул он. В ответ на наш вопрос, чем он объяснит ранние браки парней в их роду, почти сразу же после достижения совершеннолетия, Мартун Григорян сказал: «Сказать, что это традиция, как это принято в традициях у езидов, женить сразу после достижения зрелости, это не так, просто мы не против ранних браков. Разве плохо, что в 36 лет я уже свекор? (смеется).

Мартун Григорян уверяет, что невеста Рузанна Григорян не из богатой семьи. Он смеется и говорит: «Наша невеста из обычной семьи, а то, что получится, если богатые будут жениться только на богатых. Богатые должны жениться на детях из обычной семьи, чтобы все было нормально. Самое большее богатство – это любовь, а наши дети любят друг друга, и это самое большое счастье для родителей».

И сын Мартуна Григоряна, и невеста – студенты Ширакского государственного университета. Его сын – спортсмен, учится на отделении физкультуры факультета педагогики, невеста, на отделении русской филологии факультета гуманитарных наук и искусства.

Фото – из страницы Мартуна Григоряна в Фейсбук