Чаша терпения бывших химпромовцев переполнилась

Бывшие работники теплоэлектростанции (ТЭС) Ванадзорского «Химпрома» продолжают требовать невыплаченную им зарплату. Компания по решению суда обязана выплатить 153 работникам комбината примерно 130 миллионов драмов. В июне-июле нынешнего года, примерно месяц, химпромовцы установили круглосуточное дежурство во дворе завода, перекрыв вход на завод. В то время с участниками акции протеста встретился управляющий по делам банкротства Ванадзорского «Химпрома» Карен Асатрян. Он пообещал решить вопрос зарплат до 21 июля.

«Они пришел, встал перед нами, дал слово мужчины, произнес убедительные и обнадеживающие слова. А мы и поверили, что для решения нашего вопроса предпринимаются какие-то шаги. Мы поверили, но сейчас чувствуем, что нас снова обманывают, нам снова не выплатили зарплаты. Мы все нуждаемся в средствах. Это наши деньги, заработанные честным трудом, как мы можем от них отказаться?», – говорит бывший работник компании Зорик Бабаджанян.

Однако после встречи, задолженности по зарплатам выплачены не были. И работники вновь ждут какого-нибудь ответа. «Он пришел, сказал: народ-джан, составьте список, предоставьте его, я обещаю вам урегулировать ваш вопрос в течение нескольких дней. Я говорил с вышестоящими инстанциями, вопрос уже решен. А мы поверили ему. Прошел примерно месяц. Звоним, а его нет, номер недоступен. Наконец ответил на наши звонки, сказал, что вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании правительства. Сказал, что, на его взгляд, вопрос получит решение, и он поставит нас в известность. Теперь снова звоним, и он снова недоступен», – говорит в беседе с нами бывший работник «Химпрома» Ашот.

Ждущие зарплат на протяжении шести лет бывшие химпромовцы говорят, что больше никому не верят: «Чаша нашего терпения переполнилась. Горько то, что хотя бы он позвонил и сказал – люди, потерпите еще дней 10, будет зарплата. Мы бы молча ждали. Но это уже пренебрежение. Уже в который раз обманывают нас», – возмущенно говорят работники. Они обещают, что если в ближайшее время проблема не будет разрешена, они предпримут другие шаги.

Мы тоже попытались связаться с Кареном Асатряном, чтобы прояснить ситуацию, однако телефон его был недоступен.

Татевик КАЗАРЯН

Газета «Аравот»

26.08.2017г