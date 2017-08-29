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10:15 | Август 29 2017

Чаша терпения бывших химпромовцев переполнилась

Чаша терпения бывших химпромовцев переполнилась

Бывшие работники теплоэлектростанции (ТЭС) Ванадзорского «Химпрома» продолжают требовать невыплаченную им зарплату. Компания по решению суда обязана выплатить 153 работникам комбината примерно 130 миллионов драмов. В июне-июле нынешнего года, примерно месяц, химпромовцы установили круглосуточное дежурство во дворе завода, перекрыв вход на завод. В то время с участниками акции протеста встретился управляющий по делам банкротства Ванадзорского «Химпрома» Карен Асатрян. Он пообещал решить вопрос зарплат до 21 июля.

«Они пришел, встал перед нами, дал слово мужчины, произнес убедительные и обнадеживающие слова. А мы и поверили, что для решения нашего вопроса предпринимаются какие-то шаги. Мы поверили, но сейчас чувствуем, что нас снова обманывают, нам снова не выплатили зарплаты. Мы все нуждаемся в средствах. Это наши деньги, заработанные честным трудом, как мы можем от них отказаться?», – говорит бывший работник компании Зорик Бабаджанян.

Однако после встречи, задолженности по зарплатам выплачены не были. И работники вновь ждут какого-нибудь ответа. «Он пришел, сказал: народ-джан, составьте список, предоставьте его, я обещаю вам урегулировать ваш вопрос в течение нескольких дней. Я говорил с вышестоящими инстанциями, вопрос уже решен. А мы поверили ему. Прошел примерно месяц. Звоним, а его нет, номер недоступен. Наконец ответил на наши звонки, сказал, что вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании правительства. Сказал, что, на его взгляд, вопрос получит решение, и он поставит нас в известность. Теперь снова звоним, и он снова недоступен», – говорит в беседе с нами бывший работник «Химпрома» Ашот.

Ждущие зарплат на протяжении шести лет бывшие химпромовцы говорят, что больше никому не верят: «Чаша нашего терпения переполнилась. Горько то, что хотя бы он позвонил и сказал –  люди, потерпите еще дней 10, будет зарплата. Мы бы молча ждали. Но это уже пренебрежение. Уже в который раз обманывают нас», – возмущенно говорят работники. Они обещают, что если в ближайшее время проблема не будет разрешена, они предпримут другие шаги.

Мы тоже попытались связаться с Кареном Асатряном, чтобы прояснить ситуацию, однако телефон его был недоступен.

Татевик КАЗАРЯН

Газета «Аравот»
26.08.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Регионы, Экономика

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