В Киеве прошел «Армянский молодежный форум»: видео, фото

Более 120 представителей активной молодежи из различных регионов Украины приехали 26 августа в Киев, чтобы посетить Армянский молодежный форум, который прошел в столичном пространстве идей HUB 4.0.

Организаторами мероприятия выступили Союз армян Украины, Союз армянской молодежи Украины и «HUB 4.0». В открытии форума приняли участие глава Украинской епархии армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, а также известные деятели армянской диаспоры.

Как отмечает AnalitikaUA.net, повестка мероприятия была достаточно насыщенной. Участники посетили бесплатные тренинги, а так же лекции по разным направлениям (бизнес; ИТ; СМИ; маркетинг; РR; реклама).

В Союзе армянской молодежи Украины отмечают, что основные цели форума — это консолидация молодежи, обмен опытом, налаживание тесной коммуникации.

«Тренинги, которые проводили известные эксперты вызвали большой интерес у молодежи, форум стал своеобразной площадкой тесного взаимодействия для участников» — рассказал председатель Союза армянской молодежи Украины Оваким Арутюнян.

Участников форума поприветствовал Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. Как отметил Председатель САУ: «Армяне Украины обладают большим неиспользованным потенциалом, и наша цель максимально способствовать всесторонней реализации имеющихся возможностей».

Как уже сообщалось, Союз армян Украины активно участвует в жизни армянской молодежи, уделяется особое внимание молодежным программам.

Фото и видео — AnalitikaUA.net