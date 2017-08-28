Образование и коррупция

Если бы несколько лет назад нам сказали, что число желающих получить высшее образование в Армении меньше, чем мест, выделенных для высшего образования, мы вряд ли бы в такое поверили. Сейчас мы не только верим, но и являемся очевидцами этого. В этом смысле нынешний год был особенно рекордным. Сотни мест, выделенных для высшего образования, остались вакантными.

Этот факт однозначно указывает на то, что число абитуриентов и желающих получить высшее образование у нас сократилось, причем, резко. Можно было бы подумать, что у нас бесповоротно прошла мода на высшее образование и диплом, и мы с удовольствием бы так считали, если бы это действительно было так. Но на самом деле ничего такого нет. Как и раньше, диплом высшего образования для нашей молодежи является основным и важнейшим средством для хорошей карьеры, а для многих девушек – нечто, сравнимое с приданым.

Но и для многих девушек диплом является наилучшим средством для карьеры и успешного устройства на работу, потому что девушкам легче устроиться на работу в современных банках и других местах, и во многих случаях девушек больше приглашают на работу, чем парней, не только по той причине, что девушек больше, чем парней, и сейчас равноправие и между мужчинами и женщинами существует равенство, но и по той причине, что во многих случаях женщины более добросовестные работники, чем мужчины.

Получается абсурд. Фактически, значение и важность высшего образования и диплома не уменьшились, тогда как число абитуриентов и желающих получить высшее образование сократилось, причем, в значительной степени. Хотим мы того или нет, мы вынуждены подумать, что и в этом случае причина также носит социальный характер, потому что в действительности уменьшилось не число желающих получить образование и диплом, а число желающих получить платное образование.

То есть, многие очень хотели бы поучить высшее образование и свидетельство о высшем образовании, но неплатежеспособны, и не надеются, что в случае отличной успеваемости в первом семестре объективно и справедливо удостоятся права на бесплатное образование.

Есть и обратная картина: многие вполне платежеспособны и очень хотят получить высшее образование и диплом, и в состоянии платить, но не хотят, потому что для этой категории плата за обучение, хотя и не представляет проблемы, но для них это вопрос чести. Честь – учеба на бесплатной основе. Многие из этих готовы с самого начала заплатить за все 5-6 лет учебы, лишь бы их сыновья и дочери учились на бесплатной основе. Такое безудержное желание этих людей не только порождает в данной системе серьезную коррупцию, но и очень серьезную несправедливость. Эти платежеспособные, фактически, захватив и заняв почти все имеющиеся и существующие бесплатные места, лишают возможности получить бесплатное образование многих из неплатежеспособных, уровень знаний которых полностью соответствует требованиям образования на бесплатной основе. Таким образом, многие из платежеспособных, заняв и захапав места многих неплатежеспособных, становятся причиной, чтобы многие из достойных неплатежеспособных оказались за пределами системы образования.

Что я предлагаю? Предлагаю то, о чем сейчас подумали многие из вас. Предлагаю создать возможности для бесплатного обучения, в первую очередь, именно для неплатежеспособных. Сказанное мной не означает, что мы должны уговаривать, чтобы неплатежеспособные ради нас получили бесплатное образование, а всего лишь означает, что необходимо создать возможность для бесплатного образования, в первую очередь, для тех, кто не имеет возможность платить за высшее образование, но имеет соответствующие знания и, что самое главное, имеет желание и готов углублять имеющиеся знания.

В этом случае будут сразу же решены все вопросы, не останутся вакантными и места, предусмотренные для высшего образования, потому что желающие учиться неплатежеспособные укомплектуют бесплатные места, и платежеспособные – платные.

В советские годы такое было исключено, чтобы места, выделенные для высшего образования, оставались вакантными, потому что все места, выделенные для высшего образования, были бесплатными. И именно в этом была причина того, что на всех отделениях и факультетах без исключения была коррупция. А в наши дни предметом купли-продажи в основном являются бесплатные места. Это, конечно, наши предположения, которые имеют определенные основания. Между тем, злые языки тоже утверждают об этом.

Конечно, мы не столь оптимистичны и романтичны, чтобы вообразить, что коррупция в системе образования исчезнет на все сто процентов. Но то, что может существенно снизиться, это вполне вероятно. Это возможно, особенно в том случае, если те, кто имеют возможность получить платное образование, будут получать платное образование.

Сказанное не касается исключительно сильных. Исключительно сильные, естественно, должны учиться бесплатно. Но при равных силах предпочтение должно даваться тем, у кого нет возможности получить бесплатное образование. Как и отслужившим в Арцахе, причем с учетом их подготовленности. В этом случае будет обеспечено и качество, и количество студентов.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

26.08.2017г