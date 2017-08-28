Суд в Ереване снял запрет на свидания Самвела Бабаяна с родными, но отказался отменить арест

В Ереване продолжается судебный процесс по делу экс-командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и других. Судья Аршак Варданян огласил решение по представленным сегодня ходатайствам.

Чуть ранее адвокат С. Бабаяна – Аветис Калашян – представил сразу три ходатайства. Первое ходатайство касалось отмены «незаконного», по словам адвоката, ареста имущества Самвела Бабаяна: второе – устранения «безосновательного» после завершения предварительного следствия запрета на свидания обвиняемого с родными и на телефонные звонки; третье – замены меры пресечения в отношении подсудимого в виде заключения под стражу на подписку о невыезде или освобождение под залог.

После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. По возвращении судья отклонил ходатайства о снятии ареста с имущества С. Бабаяна и замене меры пресечения.

При этом суд удовлетворил ходатайство о снятии запрета на свидания С. Бабаяна с родными и на телефонные звонки.

Судья также заявил, что подсудимый Санасар Габриелян отказался от двух своих защитников и намерен сам осуществлять свою защиту в ходе данного процесса.

Следующее заседание суда по «делу Самвела Бабаяна и других» назначено на 4 сентября.

Напомним, суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство об избрании в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела о контрабандном ввозе в республику ПЗРК «Игла». Как сообщил 24 марта адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян, решение суда будет обжаловано. Бывшему командующему Армией обороны Арцаха Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по признакам ч.2 ст. 235 и ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса РА. Ч.2 ст.235 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. А п.1 ч.2 ст. 235.1. – наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества. 21 апреля с.г. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил иск с обжалованием решения суда общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш о применении меры пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу в отношении экс-командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна.

Пресс-служба Генпрокуратуры Армении 25 марта сообщила, что бывший командующий Армией обороны Арцаха (НКР) Самвел Бабаян, хотя и не признает обвинений, выдвинутых ему по делу о контрабандном ввозе в Армению ПЗРК «Игла», в ходе допроса в статусе подозреваемого, вместе с другими проходящими по данному делу подозреваемыми, признал свою причастность к незаконному обороту боеприпасов и сообщил сведения касательно произошедшего.