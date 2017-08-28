Расчет Сержа Саргсяна привел к тому, чтобы как можно больше растянуть статус-кво: Геворг Меликян

Ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян не думает, что уход Ричарда Хогланда с поста сопредседателя Минской Группы ОБСЕ и заявление, в котором он представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта, взаимосвязаны.

В беседе с Aravot.am он отметил, что американский сопредседатель завершил свою деятельность на этом посту, следовательно, был обязан выступить с итоговым докладом, представить, на чем было сфокусировано внимание в период его работы.

На наше замечание-вопрос о том, что в представленных американским дипломатом пунктах в основном были высказаны подходы, изложенные в мадридских принципах, в так называемом «плане Лаврова», следовательно, можно ли говорить о том, что представления России и США в карабахском урегулировании совпадают, господин Меликян ответил: «Речь идет всего лишь об одном документе – Мадридских принципах. Тот документ, который лежит на столе переговоров, исходит из Мадридских принципов: остальные варианты этих принципов – вариации. Позиции в Минской Группе, в конце концов, вырабатываются путем консенсуса, однако решать конфликт Армении и Азербайджану. Все остальные – посредники, а не стороны конфликта».

Геворг Меликян заверил, что задача в позиции Армении, следовательно, подходы США и РФ созвучны или нет, особого значения не имеет: «Здесь задача в желании Армении и Азербайджана, а также НКР: каким они видят решение конфликта. В Армении общественного дискурса на эту тему не было, только несколько лет назад были раскрыты мадридские принципы, до этого команда Левона Тер-Петросяна вела переговоры в атмосфере строгой секретности. То есть, властям надо задать вопрос, каким они видят разрешение конфликта. Будут ли маневрировать, попытаются ли отправиться на переговоры и высказать что-то, а потом вернуться и всеми возможными способами заявлять, что не отдадут ни пяди земли, тогда как ведут переговоры далеко не об одной. По словам эксперта, власти, когда ведут переговоры о возвращении территорий, должны честно об этом заявлять».

На наш другой вопрос о том, что смена американского сопредседателя произошла перед встречей глав МИД Армении и Азербайджана, следовательно, для переговоров создается новая атмосфера и новая ситуация, господин Меликян ответил: «Никаких серьезных изменений. Россия поет свою старую песню, Америка пытается понять, что она может сделать в нашем регионе. А вопрос территорий был всегда, при этом, была инициатива с армянской стороны. Именно она внесла эту философию в повестку дня карабахского конфликта: взять территории с целью их возвращения, чтобы в дальнейшем использовать этот вопрос в качестве рычага».

Мы поинтересовались, возможно ли, что после заявления Хогланда события начнут быстро развиваться по вопросу возвращения территорий, и армянская сторона вынуждено пойдет на это, господин Меликян ответил: «Америка и Россия тут не при чем. Армения так договорилась с Азербайджаном: для того, чтобы был долгосрочный мир, необходимо вернуть территории, взамен получить признание независимости. Следовательно, очень важно понять позицию Армении в карабахском урегулировании».

Мы спросили, в чем заключается эта позиция, господин Меликян затруднился ответить, отметив, что именно с этого необходимо начать.

Далее он сравнил позиции трех президентов по карабахскому урегулированию: «Левон Тер-Петросян говорил, что можем вернуть вам это территории, в этой часто иметь что-то вместе, возможно, миротворцев, но это не было подписано. Пришел Кочарян, который твердил – политика первого президента пораженческая, но он продолжил вести переговоры с Минской Группой вокруг Мадридских принципов, более того, вообще оставил Карабах в стороне от переговорного процесса.

Серж Саргсян – реалистичный, руководствующийся холодным расчетом и взвешивающий события политик, он делает расчет. На мой взгляд, его расчет привел к тому, чтобы как можно дольше растянуть статус-кво, до тех пор, пока не появится более приемлемый вариант. Он должен пойти и сказать, что мы готовы отдать территории, о чем заявлял неоднократно».

На наше напоминание о том, что Азербайджан не согласен, поскольку им невыгодно выполнение требования о статусе, господин Меликян ответил, что, никто не может навязать нам подобные решения. Но факт и то, что Алиев тоже является хорошим переговорщиком.