Хогланд дал понять, что на переговорном столе продолжают оставаться «Мадридские принципы»: политолог – видео

Политолог Александр Искандарян никаких изменений в Карабахском урегулировании не отмечает. «Уровень насилия на линии соприкосновения сохраняется, и в ближайшее время ситуация останется неизменной», – сказал он сегодня на встрече с журналистами в Пресс-клубе «Айацк».

Ничего нового он не видит и в заявлении уже бывшего американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда: «Персона, которая уходит с должности сопредседателя, повторила «Мадридские принципы». Он дал понять, что на столе продолжают оставаться «Мадридские принципы». А кто-то сомневался?».

Что касается нового американского сопредседателя МГ ОБСЕ Эндрю Шефера, то, по словам Александра Искандаряна, он опытен, однако ждать больших изменений от смены личности не стоит.

Политолог прокомментировал распространенную в прессе новость о том, что в ближайшее время встретятся духовные лидеры Азербайджана и Армении: «Это не может радикально повлиять на конфликт, конфликт – политический».