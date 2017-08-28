МЧС Армении: пожар на химзаводе «Наирит» в Ереване локализован, жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших вследствие пожара, вспыхнувшего сегодня на химзаводе «Наирит» в Ереване, нет. Об этом Panorama.am сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Согласно информации ведомства, по предварительным данным на химзаводе горит вещество лакэтиноль.

«С места происшествия сообщают, что вследствие горения данного вещества опасных для здоровья выбросов нет, опасность населению не угрожает», – говорится в сообщении.

Напомним, немногим ранее поступил сигнал о том, что на территории химического завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Как сообщала пресс-служба МЧС Армении, на место происшествия выехали 6 боевых расчетов. К 14.00 по местному времени пожар был локализован, опасности распространения огня не было.