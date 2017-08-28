Генштаб ВС РФ заявляет о «готовности» Армении войти в инициированную Москвой «коалицию» в Сирии

Радио Азатутюн. Начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России, генерал-майор Александр Новиков заявил, что Армения и Сербия готовы войти в создающуюся по инициативе России коалицию по разминированию Сирии.

«Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов», — по сообщению российского государственного информационного агентства «Спутник», сказал Новиков во время состоявшегося в Москве 25 августа международного форума «Армия-2017».

В апреле этого года во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель посла России Владимир Сафронов выступил с предложением о создании международной коалиции для проведения работ по разминированию в Сирии.

Радио Азатутюн направил запросы в администрацию президента Армении и в Министерство обороны Армении с просьбой представить в связи с этим подробности. В Министерстве обороны попросили время для ответа, отметив, что «есть необходимость в дополнительном изучении».

На снимке — российские военные патрулируют улицы Алеппо, февраль 2017 г. (Фото — Радио Азатутюн)