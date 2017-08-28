Турецкое судно развалилось надвое на пути в аннексированный Крым

Турецкий сухогруз Leonardo раскололся пополам у северо-западного побережья Турции, экипаж из 11 человек спасен. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Авария произошла в ночь на 27 августа.

Сообщается, что 114-метровый сухогруз Leonardo, под монгольским флагом, начал перекашиваться и сломался пополам у побережья Килоас в Стамбуле.

Половину судна доставили на берег буксирами, тогда как другая часть затонула.

Турецкие СМИ сообщают, что сухогруз, построенный в 1975 году, направлялся на Стамбульскую судоходную станцию ​​Тузла для ремонта.

Фото — Европейская правда